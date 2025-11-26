Mercedes-Benz Group Aktie
DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren bedeutet
Am 26.11.2015 wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 68,84 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,527 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2025 845,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58,22 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,42 Prozent abgenommen.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) war somit zuletzt am Markt 55,36 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
