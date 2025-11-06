HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|
06.11.2025 17:19:40
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - Ziel 163 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HOCHTIEF nach Zahlen zum dritten Quartal und einer Prognoseanhebung auf "Hold" mit einem Kursziel von 163 Euro belassen. Der Baukonzern habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Die überraschend guten Resultate und die Anhebung des Gewinnziels für das laufende Jahr zeugten von dem außergewöhnlich hohen Wachstum, mit dem die Essener im US-Geschäft rechneten. Wachstumstreiber sei die Nachfrage nach Rechenzentren./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 09:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 09:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu HOCHTIEF AGmehr Analysen
|06.11.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|HOCHTIEF AG
|271,60
|3,74%
