Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Der MDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 1,38 Prozent schwächer bei 28 970,09 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 341,894 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 29 399,55 Zählern und damit 0,085 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (29 374,55 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 28 955,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 415,11 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 2,73 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 06.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 878,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 963,77 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 338,01 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,64 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit HOCHTIEF (+ 4,50 Prozent auf 274,00 EUR), freenet (+ 3,25 Prozent auf 27,32 EUR), Nordex (+ 2,68 Prozent auf 27,54 EUR), RATIONAL (+ 2,67 Prozent auf 634,50 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,89 Prozent auf 17,54 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen LANXESS (-12,30 Prozent auf 17,04 EUR), AUTO1 (-7,50 Prozent auf 25,90 EUR), Nemetschek SE (-6,63 Prozent auf 92,95 EUR), HelloFresh (-5,37 Prozent auf 5,96 EUR) und PUMA SE (-4,46 Prozent auf 16,16 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 246 392 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,350 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die TUI-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index bietet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,29 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at