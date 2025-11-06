Hochtief übertrifft im Quartal klar die Markterwartungen

DOW JONES--Hochtief hat den Gewinn im dritten Quartal dank erheblich gesteigert und damit die Markterwartungen übertroffen. Der Baukonzern aus Essen profitiert von erheblichen Investitionen weltweit in Rechenzentren sowie in die Energieinfrastruktur. Hochtief habe seine Position als weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologie-Infrastrukturprojekten, weiter ausgebaut, sagte CEO Juan Santamaria. Das diversifizierte Portfolio, robuste Projektabwicklung und ein umsichtiges Finanzmanagement haben "für eine starke Performance gesorgt".

Gegen Mittag hatte Hochtief in einer Ad-hoc-Mitteilung bereits seine Gewinnprognose für 2025 angehoben. Das weltweit tätige Unternehmen rechnet mit dynamisch steigenden Gewinnen bei seiner US-Tochter Turner im laufenden Quartal und erwartet auch deshalb den operativen Konzerngewinn im Gesamtjahr 2025 zwischen 750 und 780 Millionen Euro und damit um 20 bis 25 Prozent über dem Vorjahreswert.

Im dritten Quartal verbesserte Hochtief den operativen Konzerngewinn um 22,5 Prozent auf 183 Millionen Euro, wie der Baukonzern mitteilte. Analysten hatten nach einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens mit 176 Millionen Euro gerechnet. Der Umsatz kletterte um 9,1 Prozent auf 9,74 Milliarden Euro. Hier hatte der Markt lediglich mit knapp 9,53 Milliarden Euro kalkuliert.

Der nominelle Gewinn, der die Basis für Dividendenzahlungen ist, verbesserte sich um 22,4 Prozent auf 175 Millionen Euro. Der Auftragseingang ging um 2,2 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro zurück, der Bestand beläuft sich jetzt auf 69,6 Milliarden Euro. Allein der Wert des Konzernauftragsbestands an Rechenzentren habe sich in den ersten neun Monaten mehr als verdoppelt, erklärte Hochtief.

November 06, 2025 08:35 ET (13:35 GMT)