WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

06.11.2025 15:59:08

Schwacher Handel: MDAX nachmittags in der Verlustzone

Schwacher Handel: MDAX nachmittags in der Verlustzone

Aktuell ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,80 Prozent auf 29 138,46 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 341,894 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,085 Prozent auf 29 399,55 Punkte an der Kurstafel, nach 29 374,55 Punkten am Vortag.

Bei 29 415,11 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 29 138,46 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 2,16 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30 878,03 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 963,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 338,01 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 13,30 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell RATIONAL (+ 5,18 Prozent auf 650,00 EUR), AIXTRON SE (+ 3,95 Prozent auf 17,90 EUR), HOCHTIEF (+ 3,36 Prozent auf 271,00 EUR), Nordex (+ 3,28 Prozent auf 27,70 EUR) und freenet (+ 2,57 Prozent auf 27,14 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen LANXESS (-11,58 Prozent auf 17,18 EUR), AUTO1 (-5,64 Prozent auf 26,42 EUR), HelloFresh (-3,75 Prozent auf 6,06 EUR), Nemetschek SE (-3,57 Prozent auf 96,00 EUR) und HENSOLDT (-3,47 Prozent auf 86,35 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 965 113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,350 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17,29 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu AUTO1

Analysen zu AUTO1

07.11.25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 AUTO1 Buy UBS AG
06.11.25 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 AUTO1 Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 16,55 -4,97% AIXTRON SE
AUTO1 24,88 -5,40% AUTO1
freenet AG 27,72 2,06% freenet AG
HelloFresh 5,62 -5,29% HelloFresh
HENSOLDT 92,25 5,85% HENSOLDT
HOCHTIEF AG 273,20 0,59% HOCHTIEF AG
LANXESS AG 17,36 2,66% LANXESS AG
Nemetschek SE 93,85 0,81% Nemetschek SE
Nordex AG 27,28 -0,80% Nordex AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,53 -0,18% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RATIONAL AG 640,00 0,87% RATIONAL AG
RTL 32,85 0,92% RTL
thyssenkrupp AG 9,07 0,31% thyssenkrupp AG
TUI AG 7,09 1,20% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 28 793,94 -0,57%

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

