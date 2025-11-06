Schwacher Handel: MDAX nachmittags in der Verlustzone

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,80 Prozent auf 29 138,46 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 341,894 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,085 Prozent auf 29 399,55 Punkte an der Kurstafel, nach 29 374,55 Punkten am Vortag.

Bei 29 415,11 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 29 138,46 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 2,16 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30 878,03 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 963,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 338,01 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 13,30 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell RATIONAL (+ 5,18 Prozent auf 650,00 EUR), AIXTRON SE (+ 3,95 Prozent auf 17,90 EUR), HOCHTIEF (+ 3,36 Prozent auf 271,00 EUR), Nordex (+ 3,28 Prozent auf 27,70 EUR) und freenet (+ 2,57 Prozent auf 27,14 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen LANXESS (-11,58 Prozent auf 17,18 EUR), AUTO1 (-5,64 Prozent auf 26,42 EUR), HelloFresh (-3,75 Prozent auf 6,06 EUR), Nemetschek SE (-3,57 Prozent auf 96,00 EUR) und HENSOLDT (-3,47 Prozent auf 86,35 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 965 113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,350 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17,29 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at