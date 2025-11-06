HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|
06.11.2025 14:34:38
Mehr Projekte: Hochtief bleibt auf Wachstumskurs - Ergebnisse legen kräftig zu
ESSEN (dpa-AFX) - Eine gute Auftragslage haben dem Baukonzern HOCHTIEF auch im dritten Quartal 2025 Auftrieb gegeben. Umsatz und operatives Ergebnis legten kräftig zu. "Hochtief baut seine Position als weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologie-Infrastrukturprojekten weiter aus", sagte Unternehmenschef Juan Santamaría Cases, der auch Chef der Hochtief-Mutter ACS ist, am Donnerstag laut dem Quartalsbericht. Dabei konzentriere sich das Unternehmen auf renditestarke Projekte in den Märkten Digitalisierung, Energiewende und Kerninfrastruktur. Das Gewinnziel für das laufende Jahr hob das Unternehmen bereits am Vormittag in einer separaten Mitteilung deutlich an.
Im dritten Quartal legte der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn im Jahresvergleich um gut ein Fünftel auf knapp 183 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen in Essen mitteilte. Für das laufende Jahr peilt Hochtief nun einen bereinigten Gewinn von 750 bis 780 Millionen Euro an. Zuvor hatte die Tochter des spanischen Infrastrukturkonzerns ACS hier 680 bis 730 Millionen Euro im Plan. 2024 war der bereinigte Gewinn um 13 Prozent auf 625 Millionen gestiegen.
Der Umsatz kletterte im vergangenen Quartal um rund neun Prozent auf gut 9,7 Milliarden Euro. Der Auftragseingang ging leicht um rund zwei Prozent auf 10,5 Milliarden Euro zurück./mne/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HOCHTIEF AGmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - Ziel 163 Euro (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|ROUNDUP/Mehr Projekte: Hochtief erhöht Gewinnziel und bleibt auf Wachstumskurs (dpa-AFX)
|
06.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Hochtief zwischen Rekordhoch und Gewinnmitnahmen (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Hochtief übertrifft im Quartal klar die Markterwartungen (Dow Jones)
Analysen zu HOCHTIEF AGmehr Analysen
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|HOCHTIEF AG
|273,20
|0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.