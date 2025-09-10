Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.09.2025 08:04:39

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Oracle auf 360 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 270 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der überragende Anstieg der verbleibenden Leistungsverpflichtung (RPO) - einer Kennzahl, welche den Wert der noch nicht erfüllten, aber vertraglich zugesicherten Lieferungen und Leistungen eines Unternehmens an seine Kunden darstellt - habe den übrigen Kennzahlen des Softwarekonzerns die Show gestohlen, schrieb Brent Thill am Mittwoch. Die Entwicklung stärke das Vertrauen in die Geschäftsdynamik. Die Quartalsergebnisse lägen zwar knapp unter den Erwartungen, und der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 sei nur bestätigt worden. Die langfristigen Ziele erschienen aber konservativ und sollten beim anstehenden Analystentag nach oben revidiert werden./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Oracle Corp.mehr Analysen

06:51 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 Oracle Buy UBS AG
09.09.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Oracle Corp. 268,30 30,18% Oracle Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich erwartet -- Börsen in Asien in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften zur Wochenmitte anziehen. Die Börsen in Fernost legen am Mittwoch zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen