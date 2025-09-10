Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
10.09.2025 08:04:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Oracle auf 360 Dollar - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 270 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der überragende Anstieg der verbleibenden Leistungsverpflichtung (RPO) - einer Kennzahl, welche den Wert der noch nicht erfüllten, aber vertraglich zugesicherten Lieferungen und Leistungen eines Unternehmens an seine Kunden darstellt - habe den übrigen Kennzahlen des Softwarekonzerns die Show gestohlen, schrieb Brent Thill am Mittwoch. Die Entwicklung stärke das Vertrauen in die Geschäftsdynamik. Die Quartalsergebnisse lägen zwar knapp unter den Erwartungen, und der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 sei nur bestätigt worden. Die langfristigen Ziele erschienen aber konservativ und sollten beim anstehenden Analystentag nach oben revidiert werden./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Oracle Corp.mehr Analysen
