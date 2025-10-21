Gerresheimer Aktie

Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
21.10.2025 07:46:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Gerresheimer auf 34,10 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer von 66,80 auf 34,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest passte seine Schätzungen am Montag an die jüngst gesenkten Jahresziele des Herstellers von Spezialverpackungen an. Beim Kursziel nimmt er nun einen 30-prozentigen Abschlag auf den inneren Wert vor. Alle Augen seien aber auf die mittelfristigen Aussichten gerichtet./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gerresheimer AGmehr Nachrichten