Gerresheimer Aktie
|32,24EUR
|-5,00EUR
|-13,43%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer nach einer weiteren Gewinnwarnung in diesem Jahr auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31,50 Euro belassen. Der Verpackungsspezialist habe die erneut gesenkten Ziele für Umsatz und operatives Ergebnis unter anderem mit einer gedämpften Nachfrage nach Glas- und Plastikbehältnissen für oral einzunehmende flüssige Medikamente begründet, schrieb Delphine Le Louet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei von zentraler Bedeutung und müsse vom neuen Finanzchef erklärt werden. Die Situation bei Gerresheimer sei zudem komplex: Das Verhältnis Nettoverschuldung zum bereinigten operativen Ergebnis werde per Ende 2025 voraussichtlich bei fast 4,5 liegen./rob/ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 22:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 22:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Underperform
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
31,50 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
37,48 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,96%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
32,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,30%
|
Analyst Name::
Delphine Le Louet
|
KGV*:
-
