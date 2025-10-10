Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 66,80 Euro belassen. Nach der Gewinnwarnung vor zwei Tagen habe der Spezialverpackungshersteller nun detaillierte Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die Eckdaten hätten dabei die Konsensschätzungen durch die Bank verfehlt./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
