Gerresheimer Aktie
|29,78EUR
|-1,06EUR
|-3,44%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Gerresheimer von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert der Aktie von 37 auf 25 Euro gesenkt. Der Spezialverpackungshersteller habe mit sehr schwachen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal und einer Gewinnwarnung die Märkte erneut geschockt, schrieb Sven Kürten in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Er schraubte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Geschäftsjahre 2024/25 bis 2026/27 deutlich nach unten./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Verkaufen
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
29,52 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
29,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Gerresheimer AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
10:04
|MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gerresheimer von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
09.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
09.10.25
|XETRA-SCHLUSS/DAX mit Rekordhoch - Gerresheimer enttäuscht erneut (Dow Jones)
|
09.10.25
|Gerresheimer-Aktie fällt: Unternehmen senkt Jahresziele für 2025 (finanzen.at)
|
09.10.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09.10.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Gerresheimer brechen ein - Warnung nagt an Glaubwürdigkeit (dpa-AFX)