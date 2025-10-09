NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach einer Ausblickssenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 66,80 Euro belassen. Das Geschäftsmodell sei damit nicht zerstört, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Doch schon die vorangegangene Gewinnwarnung, die Prüfung des Geschäftsberichts durch die deutsche Finanzaufsicht BaFin und der verspätete Kapitalmarkttag sowie der Weggang des vorherigen Finanzchefs hätten die mittelfristigen Wachstumsambitionen weiter gedämpft. Die Konsensschätzungen lägen bereits unter der Planung des Spezialverpackungsherstellers, weshalb die aktuellen Nachrichten für den Markt nicht komplett überraschend sein dürften. Die weitere Entwicklung des Aktienkurses werde indes davon abhängen, dass Gerresheimer Worten Taten folgen lasse. Der Experte wartet nun auf mehr Klarheit, was die Erreichung der kurzfristigen Erwartungen sowie die mittelfristigen Aussichten angeht./rob/gl/edh



