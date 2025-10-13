Gerresheimer Aktie
|29,10EUR
|0,34EUR
|1,18%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer nach einer erneuten Gewinnwarnung von 99,30 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kurseinbruch aber auf "Overweight" belassen. Er verstehe den Vertrauensverlust durch Investoren, schrieb David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl erschienen auf dem aktuellen Kursniveau die Chancen größer als die Risiken. Die langfristige Story sei intakt./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 23:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 06:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Gerresheimer AG Overweight
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29,24 €
|
Abst. Kursziel*:
57,32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58,08%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Analysen zu Gerresheimer AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Gerresheimer AG
|29,18
|1,46%
