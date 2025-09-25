Gerresheimer Aktie
|36,48EUR
|0,16EUR
|0,44%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer angesichts einer angekündigten Prüfung des letzten Geschäftsberichtes mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs sieht in der Bafin-Sonderprüfung einen weiteren Vertrauensdämpfer, wie er am Mittwoch schrieb. Wie der Sachverhalt ausgeht, sei offen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36,92 €
|
Abst. Kursziel*:
32,72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
36,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,32%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Gerresheimer AGmehr Nachrichten
|
09:30
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
24.09.25
|Freundlicher Handel: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
24.09.25
|Gerresheimer-Aktie zweistellig im Minus: Bafin-Prüfung auf fehlerhafte Rechnungslegung (finanzen.at)
|
24.09.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Gerresheimer mit Kursrutsch - Bafin prüft Konzernabschluss (dpa-AFX)
|
24.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
24.09.25
|ROUNDUP 2: BaFin prüft bei Gerresheimer Geschäftsbericht - Kurs sackt ab (dpa-AFX)
|
24.09.25
|EQS-PVR: Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
24.09.25
|EQS-PVR: Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Gerresheimer AGmehr Analysen
|09:13
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:01
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|Gerresheimer Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:01
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|Gerresheimer Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.09.25
|Gerresheimer Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|09:01
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.25
|Gerresheimer Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|36,58
|0,72%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:10
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|10:05
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:03
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:00
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:59
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:57
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:56
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:52
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:49
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|09:47
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09:44
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:01
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:55
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|08:52
|OMV kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|08:11
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:09
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|24.09.25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|24.09.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|24.09.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Gerresheimer Overweight
|Barclays Capital
|24.09.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)