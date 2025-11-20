Nokia Aktie

5,32EUR 0,09EUR 1,72%
Nokia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

20.11.2025 11:53:31

Nokia Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,75 Euro auf "Buy" belassen. Die Finnen hätten auf dem Kapitalmarkttag in New York mit den Gewinnzielen für 2028 die Erwartungen erfüllt, schrieb Robert Sanders in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
6,75 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,28 € 		Abst. Kursziel*:
27,79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,88%
Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

