Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 6,10 auf 6,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Falls sich das Wachstum und die Gewinne des Netzwerkausrüsters wie geplant verbesserten, sollte der Aktienkurs steigen, schrieb Sandeep Deshpande am Freitagabend. Die Bewertung entspreche in etwa der des historischen Wettbewerbers Ericsson, der aber - anders als die Finnen - keine Aktivitäten mit KI-Bezug vorweisen könne./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
6,90 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
5,22 €
Abst. Kursziel*:
32,23%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
5,24 €
Abst. Kursziel aktuell:
31,68%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
KGV*:
-
|06:39
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|5,24
|0,23%
