Nokia Aktie

5,24EUR 0,01EUR 0,23%
Nokia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.12.2025 06:39:08

Nokia Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 6,10 auf 6,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Falls sich das Wachstum und die Gewinne des Netzwerkausrüsters wie geplant verbesserten, sollte der Aktienkurs steigen, schrieb Sandeep Deshpande am Freitagabend. Die Bewertung entspreche in etwa der des historischen Wettbewerbers Ericsson, der aber - anders als die Finnen - keine Aktivitäten mit KI-Bezug vorweisen könne./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
6,90 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,22 € 		Abst. Kursziel*:
32,23%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,68%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)mehr Nachrichten

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)mehr Analysen

06:39 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Nokia Buy Deutsche Bank AG
20.11.25 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Nokia Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nokia Oyj (Nokia Corp.) 5,24 0,23% Nokia Oyj (Nokia Corp.)

Aktuelle Aktienanalysen

08:03 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:17 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:17 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:16 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:15 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:07 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
06:57 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:39 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:38 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:34 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:18 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:16 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
28.11.25 PUMA Halten DZ BANK
28.11.25 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.11.25 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
28.11.25 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Deutsche Börse Neutral UBS AG
28.11.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
28.11.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
28.11.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
28.11.25 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
28.11.25 Infineon Buy UBS AG
28.11.25 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.11.25 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.11.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
28.11.25 E.ON Equal Weight Barclays Capital
28.11.25 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
28.11.25 easyJet Outperform Bernstein Research
28.11.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen