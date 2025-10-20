Pfizer Aktie

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

20.10.2025 11:49:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach starken EV-303-Studiendaten mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Schott wertete die Phase-III-Daten von Padcev plus Keytruda bei einer bestimmten Blasenkrebs-Art als signifikant positiv. Er rechnet nun mit steigenden Markterwartungen für Padcev./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 22:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

