Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|
20.10.2025 11:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach starken EV-303-Studiendaten mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Schott wertete die Phase-III-Daten von Padcev plus Keytruda bei einer bestimmten Blasenkrebs-Art als signifikant positiv. Er rechnet nun mit steigenden Markterwartungen für Padcev./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 22:28 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pfizer Inc.mehr Nachrichten
|
11:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar (dpa-AFX)
|
14.10.25
|Novo Nordisk-Aktie im Minus: Gelingt auch hier ein US-Deal wie bei Pfizer und AstraZeneca? (finanzen.at)
|
14.10.25
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.10.25
|AstraZeneca-Aktie im Minus: Zollnachlässe für Preissenkungen - AstraZeneca folgt Pfizer-Beispiel in den USA (dpa-AFX)
|
07.10.25
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
01.10.25
|Pfizer-Deal beflügelt Pharmaaktien: Merck, Bayer, Novo Nordisk, J&J & Co. im Plus (dpa-AFX)
|
01.10.25