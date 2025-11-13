Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 13:04:39

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Delivery Hero nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe erwartungsgemäß erfreulich abgeschnitten, wobei der Bruttowarenwert (GMV) etwas über den Schätzungen liege, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Es gebe einige ermutigende Hinweise für eine Trendwende in Südkorea. Zudem erwarte das Unternehmen, dass Asien im Schlussquartal zu einem Wachstum beim GMV zurückkehren werde./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:59 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:59 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten