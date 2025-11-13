Delivery Hero Aktie

20,03EUR 1,50EUR 8,09%
Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 10:02:25

Delivery Hero Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Delivery Hero nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe ungeachtet regional unterschiedlicher Entwicklungen in seinen Geschäftsbereichen insgesamt die Umsatzerwartungen erfüllt, schrieb Silvia Cuneo am Donnerstag. Der Bewertungsabschlag zur Branche sei angesichts des Wettbewerbsumfelds gerechtfertigt./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19,90 € 		Abst. Kursziel*:
50,75%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
20,03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49,78%
Analyst Name::
Silvia Cuneo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten