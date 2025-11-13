Delivery Hero Aktie
|20,03EUR
|1,50EUR
|8,09%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Delivery Hero nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe ungeachtet regional unterschiedlicher Entwicklungen in seinen Geschäftsbereichen insgesamt die Umsatzerwartungen erfüllt, schrieb Silvia Cuneo am Donnerstag. Der Bewertungsabschlag zur Branche sei angesichts des Wettbewerbsumfelds gerechtfertigt./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19,90 €
|
Abst. Kursziel*:
50,75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,78%
|
Analyst Name::
Silvia Cuneo
|
KGV*:
-
