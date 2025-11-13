Delivery Hero Aktie
|19,96EUR
|1,43EUR
|7,69%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Nach der jüngsten ausgeprägten Kursschwäche sollten sich die Aktien nun nicht stärker bewegen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
19,90 €
|
Abst. Kursziel*:
101,01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
19,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
100,80%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten
|
08:44
|Delivery-Hero-CEO: Sehen Zeichen für Trendwende in Korea im 4Q (Dow Jones)
|
07:53
|Delivery Hero steigert Umsatz deutlich - Jahresprognose bestätigt (dpa-AFX)
|
07:29
|EQS-News: Delivery Hero steigert im dritten Quartal Bruttowarenwert und Effizienz durch KI und globale Technologieplattform (EQS Group)
|
07:29
|EQS-News: Delivery Hero reports Q3 GMV growth and efficiency gains, driven by AI and global tech platform (EQS Group)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)