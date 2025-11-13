Delivery Hero Aktie

19,96EUR 1,43EUR 7,69%
Delivery Hero

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

13.11.2025 09:51:01

Delivery Hero Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Nach der jüngsten ausgeprägten Kursschwäche sollten sich die Aktien nun nicht stärker bewegen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
19,90 € 		Abst. Kursziel*:
101,01%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
19,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
100,80%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

