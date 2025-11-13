Delivery Hero Aktie
|20,03EUR
|1,50EUR
|8,09%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen des Essenslieferdienstes zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Overweight" belassen. Diese hätten für Erleichterung gesorgt, schrieb Marcus Diebel in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Resultate hätten die Erwartungen in jeglicher Hinsicht erfüllt. Das operative Ergebnis (Ebitda) steige weiter, und die Geschäfte in Südkorea zögen an./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
19,50 €
|
Abst. Kursziel*:
74,36%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
20,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69,75%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten
|
08:44
|Delivery-Hero-CEO: Sehen Zeichen für Trendwende in Korea im 4Q (Dow Jones)
|
07:53
|Delivery Hero steigert Umsatz deutlich - Jahresprognose bestätigt (dpa-AFX)
|
07:29
|EQS-News: Delivery Hero steigert im dritten Quartal Bruttowarenwert und Effizienz durch KI und globale Technologieplattform (EQS Group)
|
07:29
|EQS-News: Delivery Hero reports Q3 GMV growth and efficiency gains, driven by AI and global tech platform (EQS Group)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Delivery Heromehr Analysen
|10:02
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|09:14
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|09:14
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|09:14
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:02
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|04.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|19,90
|7,39%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:18
|Polytec buy
|Warburg Research
|10:14
|adesso Buy
|Warburg Research
|10:12
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|10:02
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|09:59
|Sixt Buy
|Warburg Research
|09:59
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|09:51
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|09:48
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09:44
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|09:14
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:56
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:52
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:48
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:25
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:16
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:14
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:14
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|08:06
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:05
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)