Delivery Hero Aktie

20,03EUR 1,50EUR 8,09%
Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 09:14:06

Delivery Hero Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen des Essenslieferdienstes zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Overweight" belassen. Diese hätten für Erleichterung gesorgt, schrieb Marcus Diebel in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Resultate hätten die Erwartungen in jeglicher Hinsicht erfüllt. Das operative Ergebnis (Ebitda) steige weiter, und die Geschäfte in Südkorea zögen an./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
19,50 € 		Abst. Kursziel*:
74,36%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
20,03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
69,75%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten

Analysen zu Delivery Heromehr Analysen

10:02 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
09:51 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
09:14 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:10 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
30.10.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Delivery Hero 19,90 7,39% Delivery Hero

Aktuelle Aktienanalysen

10:18 Polytec buy Warburg Research
10:14 adesso Buy Warburg Research
10:12 Wacker Neuson Hold Warburg Research
10:02 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
09:59 Sixt Buy Warburg Research
09:59 JOST Werke Buy Warburg Research
09:51 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
09:48 Dürr Outperform Bernstein Research
09:44 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:37 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:30 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
09:30 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:29 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:19 Formycon Outperform RBC Capital Markets
09:14 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:13 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:57 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
08:56 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:52 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
08:49 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
08:48 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
08:45 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
08:43 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
08:42 Grand City Properties Buy Jefferies & Company Inc.
08:42 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
08:27 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:25 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:16 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
08:14 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
08:14 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:10 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:10 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
08:06 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
08:05 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:46 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:13 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
07:05 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)