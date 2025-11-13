NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach den Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Der Essenslieferant sei zurück auf Erfolgskurs, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für diese Einschätzung nannte der Analyst zwei Gründe: Die Lösung eines strukturellen Problems dürfte das Korea-Geschäft wieder auf Wachstumskurs bringen und Delivery Hero als gut vorbereiteter Marktführer dürfte sich trotz der Konkurrenz des Lieferservices Keeta behaupten können./rob/ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 10:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 10:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.