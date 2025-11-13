Delivery Hero Aktie
|18,07EUR
|-0,47EUR
|-2,51%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach den Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Der Essenslieferant sei zurück auf Erfolgskurs, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für diese Einschätzung nannte der Analyst zwei Gründe: Die Lösung eines strukturellen Problems dürfte das Korea-Geschäft wieder auf Wachstumskurs bringen und Delivery Hero als gut vorbereiteter Marktführer dürfte sich trotz der Konkurrenz des Lieferservices Keeta behaupten können./rob/ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 10:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 10:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,38 €
|
Abst. Kursziel*:
120,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
124,19%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
