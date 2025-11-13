NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferant dürfte auf kurze Sicht Profitabilität zugunsten der Marktführerschaft opfern, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien seien gleichwohl attraktiv bewertet./rob/bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:15 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:15 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.