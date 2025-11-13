Delivery Hero Aktie
|18,45EUR
|-0,09EUR
|-0,46%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferant dürfte auf kurze Sicht Profitabilität zugunsten der Marktführerschaft opfern, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien seien gleichwohl attraktiv bewertet./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
19,94 €
|
Abst. Kursziel*:
75,53%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
18,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
89,75%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
