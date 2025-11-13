Delivery Hero Aktie

18,45EUR -0,09EUR -0,46%
Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 14:31:07

Delivery Hero Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferant dürfte auf kurze Sicht Profitabilität zugunsten der Marktführerschaft opfern, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien seien gleichwohl attraktiv bewertet./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
19,94 € 		Abst. Kursziel*:
75,53%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
18,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
89,75%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten