HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|
03.12.2025 06:19:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf 'Outperform' - Ziel 45 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HUGO BOSS nach Unternehmenszielen für 2026 und die folgenden Jahre vorerst auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Gewinnausblick für 2026 liege deutlich unter der Markterwartung, schrieb Manjari Dhar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Modekonzern versuche mit dem erklärten Fokus auf Marke, Vertrieb und operatives Geschäft wohl einen Reset im kommenden Jahr, um damit den Weg zu späterem Wachstum zu ebnen./mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:59 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:59 / EST
