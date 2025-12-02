HUGO BOSS Aktie

39,53EUR 1,34EUR 3,51%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

02.12.2025 11:23:02

HUGO BOSS Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hugo Boss auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Vor dem am 3. Dezember erwarteten Strategie-Update stiegen die Spannungen innerhalb des Modekonzerns, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf einen Bericht des "Manager Magazin", dem zufolge die Frasers Group als größter Anteilseigner den Rückzug des Aufsichtsratsvorsitzenden Stephan Sturm fordert./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
38,57 € 		Abst. Kursziel*:
8,89%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
39,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,25%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten