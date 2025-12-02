HUGO BOSS Aktie
|39,53EUR
|1,34EUR
|3,51%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hugo Boss auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Vor dem am 3. Dezember erwarteten Strategie-Update stiegen die Spannungen innerhalb des Modekonzerns, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf einen Bericht des "Manager Magazin", dem zufolge die Frasers Group als größter Anteilseigner den Rückzug des Aufsichtsratsvorsitzenden Stephan Sturm fordert./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
38,57 €
|
Abst. Kursziel*:
8,89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
39,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,25%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten
|
12:27
|XETRA-Handel: MDAX verbucht am Dienstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
01.12.25
|ROUNDUP 3: Hugo-Boss-Großaktionär Frasers entzieht AR-Chef Unterstützung (dpa-AFX)
|
01.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
01.12.25
|WDH/ROUNDUP: Hugo-Boss-Großaktionär Frasers entzieht AR-Chef Unterstützung (dpa-AFX)
|
01.12.25
|WDH 2: Verwirrung um AR-Chef bei Hugo Boss - Frasers entzieht Unterstützung (dpa-AFX)
|
01.12.25
|ROUNDUP 2: Hugo-Boss-Großaktionär Frasers entzieht AR-Chef Unterstützung (dpa-AFX)
|
01.12.25
|Hugo Boss: AR-Chef Sturm will Amt weiter ausüben - Dialog mit Frasers (Dow Jones)
|
01.12.25
|ROUNDUP: Hugo-Boss-Großaktionär Frasier entzieht Aufsichtsratschef Unterstützung (dpa-AFX)