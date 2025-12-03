HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Unternehmenszielen für 2026 und die folgenden Jahre vorerst auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Gewinnausblick für 2026 liege deutlich unter der Markterwartung, schrieb Manjari Dhar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Modekonzern versuche mit dem erklärten Fokus auf Marke, Vertrieb und operatives Geschäft wohl einen Reset im kommenden Jahr, um damit den Weg zu späterem Wachstum zu ebnen./mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:59 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:59 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
HUGO BOSS AG Outperform
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
39,19 €
Abst. Kursziel*:
14,83%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
34,83 €
Abst. Kursziel aktuell:
29,20%
Analyst Name::
Manjari Dhar
KGV*:
-
Analysen zu HUGO BOSS AGmehr Analysen
|HUGO BOSS AG
|34,86
|-0,40%
|10:39
