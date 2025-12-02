HUGO BOSS Aktie

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

02.12.2025 22:31:45

NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.724 Pkt - Aktie von Hugo Boss unter Druck

DOW JONES--Die Aktie von Hugo Boss stand im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlich unter Druck. Das Jahr 2026 wird als ein Jahr der Anpassung gesehen. Wie der Mode-Konzern mitteilte, wird CLAIM 5 TOUCHDOWN eingeführt, das die strategische Ausrichtung bis 2028 festlegt und den Weg für ein nachhaltiges, profitables Wachstum ebnen soll. Vor dem Hintergrund einer bewussten Refokussierung der Marken und Vertriebskanäle werde für das Jahr 2026 ein währungsbereinigter Umsatzrückgang im mittleren bis hohen einstelligen Bereich erwartet, bevor 2027 eine Rückkehr zu Wachstum erfolgt, das sich 2028 beschleunigen soll.

Angesichts der anhaltenden Kostendisziplin wird für 2026 ein EBIT zwischen 300 und 350 Millionen Euro erwartet, wobei sich die Profitabilität ab 2027 verbessern soll. Die Aktie von Hugo Boss wurde bei Lang & Schwarz 10 Prozent tiefer getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.724 23.711 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 16:32 ET (21:32 GMT)

11:23 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
28.11.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 HUGO BOSS Neutral UBS AG
10.11.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
06.11.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

