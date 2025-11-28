HUGO BOSS Aktie
|38,16EUR
|-0,50EUR
|-1,29%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwarte sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick für den Luxusgütersektor. Das schwierige Umfeld dürfte aber für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont ("Overweight"), sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group (alle drei "Overweight") weiter positiv und stufte Moncler ("Overweight") sowie Salvatore Ferragamo ("Neutral") hoch. Vorsichtiger bleibt sie für Kering und Swatch (beide "Underweight") und stufte Burberry ("Underweight") ab./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
38,20 €
|
Abst. Kursziel*:
4,71%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
38,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,82%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten
Analysen zu HUGO BOSS AGmehr Analysen
|08:31
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|08:31
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|08:31
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|38,67
|0,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:14
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09:08
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Infineon Buy
|UBS AG
|08:40
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Telefonica Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:22
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:21
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:18
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|07:54
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:21
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|06:37
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:32
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Santander Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank