HUGO BOSS Aktie

38,16EUR -0,50EUR -1,29%
HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

28.11.2025 08:31:42

HUGO BOSS Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwarte sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick für den Luxusgütersektor. Das schwierige Umfeld dürfte aber für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont ("Overweight"), sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group (alle drei "Overweight") weiter positiv und stufte Moncler ("Overweight") sowie Salvatore Ferragamo ("Neutral") hoch. Vorsichtiger bleibt sie für Kering und Swatch (beide "Underweight") und stufte Burberry ("Underweight") ab./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
38,20 € 		Abst. Kursziel*:
4,71%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
38,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,82%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten

Analysen zu HUGO BOSS AGmehr Analysen

08:31 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 HUGO BOSS Neutral UBS AG
10.11.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
06.11.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 HUGO BOSS Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

HUGO BOSS AG 38,67 0,03% HUGO BOSS AG

