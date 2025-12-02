HUGO BOSS Aktie

34,83EUR -0,17EUR -0,49%
HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 23:45:50

HUGO BOSS Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach der Bekanntgabe von Zielen für 2026 und die folgenden Jahre auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Ausblick des Modekonzerns für 2026 liege deutlich unter den Erwartungen; die Marktschätzung für den operativen Gewinn 2026 dürfte nun um rund ein Fünftel fallen, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe nun die Telefonkonferenz am Mittwoch zu den neuen mittelfristigen Zielen und darauf, wie realistisch diese seien./mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 22:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 22:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
39,19 € 		Abst. Kursziel*:
2,07%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
34,83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,84%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten