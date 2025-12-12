Glencore Aktie

Glencore für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.12.2025 11:44:38

ANALYSE-FLASH: UBS senkt Glencore auf 'Neutral' - Ziel 425 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Glencore von 410 auf 425 Pence angehoben, die Aktien aber nach dem starken Kursanstieg von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Barmittelrenditen beim Bergwerkskonzern dürften in den kommenden zwei, bis drei Jahren wegen höherer Investitionen unter Druck geraten und im Vergleich zu Ölaktien weniger attraktiv sein, schrieb Myles Allsop am Donnerstagabend. Neben erheblichem Wertpotenzial durch eine mögliche Aufspaltung attestiert er Glencore mittel- bis langfristig Chancen durch eine Stärkung des Kupfergeschäfts. Kurzfristig aber seien Anleger hier mit Papieren von reinen Kupferkonzernen besser bedient./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 19:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Glencore plcmehr Nachrichten