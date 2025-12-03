Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|
03.12.2025 13:47:41
Glencore slashes 1,000 jobs as part of cost-cutting drive
Swiss company also unveils plans to double copper production over next 10 yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Glencore plcmehr Nachrichten
|
09:30
|Impulsarmer Handel in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels um seinen Schlusskurs vom Mittwoch (finanzen.at)
|
03.12.25
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 im Minus (finanzen.at)
|
02.12.25
|FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Glencore von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
01.12.25
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Glencore plcmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Glencore plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Sh
|8,50
|-1,16%
|Glencore plc
|4,35
|-0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.