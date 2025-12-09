FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren gekostet

Glencore-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Glencore-Papiers betrug an diesem Tag 5,43 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,433 Glencore-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 69,84 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Papiers am 08.12.2025 auf 3,79 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 30,16 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 44,60 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Glencore-Aktie an der Börse LSE war der 19.05.2011. Den ersten Handelstag begann der Glencore-Anteilsschein bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at