Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Langfristige Anlage
|
09.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren gekostet
Glencore-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Glencore-Papiers betrug an diesem Tag 5,43 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,433 Glencore-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 69,84 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Papiers am 08.12.2025 auf 3,79 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 30,16 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 44,60 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Glencore-Aktie an der Börse LSE war der 19.05.2011. Den ersten Handelstag begann der Glencore-Anteilsschein bei 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glencore plcmehr Nachrichten
|
05.12.25
|Rheinland-Pfalz: Grundstein für Lithiumproduktion gelegt - Wärme und Rohstoff (dpa-AFX)
|
04.12.25
|Impulsarmer Handel in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels um seinen Schlusskurs vom Mittwoch (finanzen.at)
|
03.12.25
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Glencore slashes 1,000 jobs as part of cost-cutting drive (Financial Times)
|
03.12.25
|Glencore slashes 1,000 jobs as part of cost-cutting drive (Financial Times)
|
03.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 im Minus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Glencore-Aktie stabil: Merafe streicht Jobs und Schmelzkapazitäten wegen Eskom-Preisen (Dow Jones)
Analysen zu Glencore plcmehr Analysen
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.07.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.24
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Glencore plc
|4,29
|-0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.