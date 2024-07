ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Puma SE auf 48,50 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für PUMA SE von 51,00 auf 48,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie habe nun etwas geringere Erwartungen an das zweite Quartal, die Wechselkursannahmen aktualisiert und die Annahmen für die Marketingausgaben angehoben, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entsprechend habe sie ihre Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2026 gekürzt. Obwohl die zuletzt schwachen Nike-Zahlen den Wettbewerbsdruck im Großhandel mindern dürften, werde die fehlende Ergebnisdynamik die Aktie des Sportwarenherstellers wohl weiter belasten. Puma werde hier weiter an der anziehenden Dynamik beim größeren Konkurrenten Adidas gemessen./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 22:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2024 / 22:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------