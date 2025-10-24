PUMA Aktie
|22,05EUR
|0,27EUR
|1,24%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Es sei wenig wahrscheinlich, dass die in der kommenden Woche anstehenden Resultate etwas an der derzeitigen Debatte um den Sportartikelhersteller änderten, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger dürften den Ausblick angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen mit Vorsicht bewerten./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 11:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 11:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22,23 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,03%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,23%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
