PUMA Aktie

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

24.10.2025 18:47:25

PUMA SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Es sei wenig wahrscheinlich, dass die in der kommenden Woche anstehenden Resultate etwas an der derzeitigen Debatte um den Sportartikelhersteller änderten, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger dürften den Ausblick angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen mit Vorsicht bewerten./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 11:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 11:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Hold
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
22,23 € 		Abst. Kursziel*:
-1,03%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
22,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,23%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

