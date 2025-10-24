NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Es sei wenig wahrscheinlich, dass die in der kommenden Woche anstehenden Resultate etwas an der derzeitigen Debatte um den Sportartikelhersteller änderten, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger dürften den Ausblick angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen mit Vorsicht bewerten./rob/tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 11:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 11:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.