ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Aurubis auf 115 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis nach den jüngst vorgelegten Jahreszahlen von 73 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der im Rahmen eines Kapitalmarkttags gegebene Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr habe Bestand und wirke nach seinen neuesten Auswertungen konservativ, schrieb Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Er selbst passte seine Prognose für das neue Geschäftsjahr auf ein Niveau über dem oberen Ende der Zielspanne für den Vorsteuergewinn an. Für das Geschäftsjahr danach rechnet er mit verbesserten Aussichten./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

