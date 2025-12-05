Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 110 auf 112 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Cashflow sei sehr stark gewesen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zu ansonsten erwartungsgemäßen Quartalszahlen. Die Verbindlichkeiten des Kupferkonzerns seien daher inzwischen deutlich niedriger als gedacht./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|10:46
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|23.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
