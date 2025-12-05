Aurubis Aktie

120,80EUR -0,80EUR -0,66%
Aurubis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

05.12.2025 11:12:26

Aurubis Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Trotz eines überraschend schwachen Schlussquartals und Gegenwinds bei den Schmelz- und Raffiniergebühren, habe der Kupferkonzern im vergangenen Jahr seine Widerstandsfähigkeit gezeigt, schrieb Daniel Major iam Donnerstagabend. Höhere Preise sollten mittelfristig zu einem organischen Gewinnwachstum führen./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aurubis Neutral
Unternehmen:
Aurubis 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
121,20 € 		Abst. Kursziel*:
-5,12%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
120,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,80%
Analyst Name::
Daniel Major 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

