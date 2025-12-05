Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
Aurubis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Trotz eines überraschend schwachen Schlussquartals und Gegenwinds bei den Schmelz- und Raffiniergebühren, habe der Kupferkonzern im vergangenen Jahr seine Widerstandsfähigkeit gezeigt, schrieb Daniel Major iam Donnerstagabend. Höhere Preise sollten mittelfristig zu einem organischen Gewinnwachstum führen./tav/ag
Unternehmen:
Aurubis
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
121,20 €
Abst. Kursziel*:
-5,12%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
120,80 €
Abst. Kursziel aktuell:
-4,80%
Analyst Name::
Daniel Major
KGV*:
