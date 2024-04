Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag notierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,39 Prozent tiefer bei 4 395,80 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,053 Prozent tiefer bei 4 410,84 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 413,17 Punkten am Vortag.

Bei 4 391,55 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 426,63 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, den Stand von 4 428,10 Punkten. Der STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, den Stand von 4 215,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, einen Stand von 4 048,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,42 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell HSBC (+ 3,49 Prozent auf 6,87 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,93 Prozent auf 39,26 EUR), Unilever (+ 0,85 Prozent auf 41,40 GBP), AstraZeneca (+ 0,32 Prozent auf 120,62 GBP) und RELX (+ 0,30 Prozent auf 33,03 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,15 Prozent auf 70,94 EUR), UBS (-3,31 Prozent auf 24,27 CHF), Richemont (-1,39 Prozent auf 127,90 CHF), Deutsche Telekom (-1,38 Prozent auf 21,49 EUR) und Glencore (-1,21 Prozent auf 4,68 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 25 456 000 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 524,628 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at