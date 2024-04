Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt zurück

Heute ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,82 Prozent schwächer bei 14 177,94 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 118,286 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,087 Prozent stärker bei 14 307,03 Punkten in den Handel, nach 14 294,62 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 14 169,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 416,09 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, mit 13 857,04 Punkten bewertet. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 02.01.2024, mit 13 821,19 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, wurde der SDAX mit 13 155,25 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,58 Prozent aufwärts. Bei 14 441,67 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit IONOS (+ 13,85 Prozent auf 24,25 EUR), Klöckner (+ 3,70 Prozent auf 7,00 EUR), Mutares (+ 2,98 Prozent auf 38,00 EUR), Vitesco Technologies (+ 2,72 Prozent auf 66,10 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (+ 2,54 Prozent auf 3,44 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Hypoport SE (-7,12 Prozent auf 219,00 EUR), STRATEC SE (-6,72 Prozent auf 37,50 EUR), pbb (-4,94 Prozent auf 4,70 EUR), Nagarro SE (-4,14 Prozent auf 76,45 EUR) und Grand City Properties (-3,87 Prozent auf 10,19 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der pbb-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 413 635 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 16,670 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2024 präsentiert die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,05 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at