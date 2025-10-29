TRATON Aktie

27,50EUR 0,72EUR 2,69%
TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

29.10.2025 09:20:58

TRATON Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi attestierte dem Lkw-Konzern am Mittwoch ein robustes drittes Quartal. Der Ausblick sei besser als befürchtet./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Neutral
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
27,60 € 		Abst. Kursziel*:
8,70%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
27,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,09%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

