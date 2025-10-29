NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi attestierte dem Lkw-Konzern am Mittwoch ein robustes drittes Quartal. Der Ausblick sei besser als befürchtet./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:56 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.