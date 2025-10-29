TRATON Aktie
|27,50EUR
|0,72EUR
|2,69%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
29.10.2025 09:20:58
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi attestierte dem Lkw-Konzern am Mittwoch ein robustes drittes Quartal. Der Ausblick sei besser als befürchtet./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
27,60 €
|
Abst. Kursziel*:
8,70%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
27,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,09%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse