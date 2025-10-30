FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Traton von 31 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. In einem Marktumfeld, das von Verunsicherung geprägt sei, leide bei dem Lastwagenhersteller die Profitabilität, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag. Diese Situation prägt auch seine Einschätzung für das Jahr 2026, weshalb er seine Schätzungen reduzierte. Trotz dieser Umstände sei das dritte Quartal aber besser gewesen als befürchtet./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 12:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 12:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.