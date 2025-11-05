TRATON Aktie
|28,18EUR
|1,14EUR
|4,22%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
05.11.2025 10:46:32
TRATON Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 40 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Risiken für das Gesamtjahr seien inzwischen eingepreist, schrieb Hemal Bhundia am Dienstagabend. Nun stehe 2026 bei dem Lkw-Bauer im Fokus./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Buy
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,96 €
|
Abst. Kursziel*:
29,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,20%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
