WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

05.11.2025 10:46:32

TRATON Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 40 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Risiken für das Gesamtjahr seien inzwischen eingepreist, schrieb Hemal Bhundia am Dienstagabend. Nun stehe 2026 bei dem Lkw-Bauer im Fokus./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Buy
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26,96 € 		Abst. Kursziel*:
29,82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,20%
Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

