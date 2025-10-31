TRATON Aktie

27,46EUR -0,34EUR -1,22%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

<
31.10.2025 08:15:21

TRATON Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Nach einem schwachen Quartalsbericht des Konkurrenten Volvo seien die Erwartungen an den Nutzfahrzeugbauer im Vorfeld schon gedämpft worden, schrieb Harry Martin am Donnerstagabend in seinem Resümee. In der Folge hätten das über den Erwartungen liegende Ergebnis und im Volvo-Vergleich bessere Auftragseingänge ausgereicht, um die Senkung der diesjährigen Jahresprognose zu überlagern./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
27,80 € 		Abst. Kursziel*:
29,50%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
27,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,10%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

