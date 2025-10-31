TRATON Aktie
|27,46EUR
|-0,34EUR
|-1,22%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Nach einem schwachen Quartalsbericht des Konkurrenten Volvo seien die Erwartungen an den Nutzfahrzeugbauer im Vorfeld schon gedämpft worden, schrieb Harry Martin am Donnerstagabend in seinem Resümee. In der Folge hätten das über den Erwartungen liegende Ergebnis und im Volvo-Vergleich bessere Auftragseingänge ausgereicht, um die Senkung der diesjährigen Jahresprognose zu überlagern./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
27,80 €
|
Abst. Kursziel*:
29,50%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
27,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,10%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATONmehr Nachrichten
|
29.10.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
29.10.25
|AKTIEN IM FOKUS: Traton profitieren von Margenstärke im dritten Quartal (dpa-AFX)
|
29.10.25
|ROUNDUP: VW-Lkw-Holding Traton wird zurückhaltener für Marge - Aktie steigt (dpa-AFX)
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
29.10.25
|Traton nach schwächeren 9 Monaten etwas pessimistischer für 2025 (Dow Jones)
|
29.10.25
|EQS-News: TRATON GROUP records increase in incoming orders nine months into 2025, despite a difficult market environment (EQS Group)