TRATON Aktie
|27,50EUR
|0,72EUR
|2,69%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht sei durchwachsen gewesen, mit positiven und negativen Aspekten, schrieb Hemal Bhundia am Mittwochmorgen. Insgesamt dürften die Anleger aber positiv auf das deutlich bessere operative Ergebnis des Lkw-Bauers reagieren./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Buy
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,60 €
|
Abst. Kursziel*:
44,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,45%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
