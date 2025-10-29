TRATON Aktie

27,50EUR 0,72EUR 2,69%
TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

29.10.2025 09:36:25

TRATON Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die VW-Nutzfahrzeugholding habe überraschend hohe Margen erreicht, den Ausblick für das operative Jahresergebnis (Ebit) indes in Richtung unteres Ende der bisherigen Zielspanne von 2,6 bis 3,3 Milliarden Euro konkretisiert, schrieb Michael Aspinall am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Da die Konsensschätzung schon bei 2,7 Milliarden Euro liege, sollte das aber für Erleichterung sorgen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Hold
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
27,60 € 		Abst. Kursziel*:
15,94%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
27,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,36%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

