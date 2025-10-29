TRATON Aktie

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Traton nach Zahlen mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Hersteller habe zwar im dritten Quartal beim operativen Ergebnis etwas besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Allerdings liege der Ausblick für das Gesamtjahr nun am unteren Ende der bisherigen Spanne. Der Auftragseingang habe die bestehenden Trends bestätigt./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

