Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Verluste

Der SDAX verzeichnete am dritten Tag der Woche Verluste.

Der SDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,71 Prozent auf 14 520,80 Punkte. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 101,610 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,252 Prozent auf 14 587,59 Punkte an der Kurstafel, nach 14 624,38 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 627,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 497,13 Einheiten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 1,04 Prozent nach. Vor einem Monat, am 17.06.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 472,36 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.04.2024, einen Stand von 13 998,35 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 17.07.2023, einen Stand von 13 499,59 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 5,06 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Douglas (+ 3,41 Prozent auf 17,91 EUR), AUTO1 (+ 1,89 Prozent auf 7,00 EUR), pbb (+ 1,80 Prozent auf 5,66 EUR), Mutares (+ 1,59 Prozent auf 35,15 EUR) und ADTRAN (+ 1,51 Prozent auf 5,64 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil SÜSS MicroTec SE (-7,52 Prozent auf 59,00 EUR), Eckert Ziegler (-7,21 Prozent auf 46,08 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,25 Prozent auf 17,50 EUR), Ceconomy St (-4,83 Prozent auf 2,80 EUR) und BayWa (-4,63 Prozent auf 14,00 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Ceconomy St-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 520 713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,391 Mrd. Euro weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie verzeichnet mit 5,62 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,83 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Schaeffler-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at