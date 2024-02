Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags im Minus

Am Mittwoch gibt der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,84 Prozent auf 7 654,49 Punkte nach. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,395 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 719,21 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 719,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 642,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 719,21 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 0,742 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, den Wert von 7 461,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.11.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 481,99 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 21.02.2023, einen Stand von 7 977,75 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,868 Prozent abwärts. Bei 7 764,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell ConvaTec (+ 1,98 Prozent auf 2,47 GBP), BT Group (+ 1,68 Prozent auf 1,09 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,43 Prozent auf 5,25 GBP), Beazley (+ 1,22 Prozent auf 5,81 GBP) und StJamess Place (+ 1,13 Prozent auf 6,61 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil HSBC (-8,96 Prozent auf 5,86 GBP), Croda International (-2,28 Prozent auf 48,85 GBP), Centrica (-2,17 Prozent auf 1,31 GBP), Entain (-2,04 Prozent auf 9,04 GBP) und Ocado Group (-1,81 Prozent auf 5,22 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 46 855 806 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 188,984 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,34 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at