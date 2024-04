Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter.

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,28 Prozent schwächer bei 16 208,30 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,460 Prozent auf 16 328,76 Punkte an der Kurstafel, nach 16 253,96 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 141,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 348,18 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, einen Stand von 16 085,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 14 857,71 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, den Stand von 12 087,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 9,77 Prozent. Bei 16 538,86 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Enzon Pharmaceuticals (+ 19,56 Prozent auf 0,10 USD), Nortech Systems (+ 10,76 Prozent auf 17,50 USD), Cutera (+ 8,17 Prozent auf 1,66 USD), Amkor Technology (+ 7,66 Prozent auf 33,74 USD) und AXT (+ 6,16 Prozent auf 3,79 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Harmonic (-15,79 Prozent auf 11,07 USD), Arundel (-11,76 Prozent auf 0,15 CHF), Neogen (-9,32 Prozent auf 13,04 USD), Radcom (-8,93 Prozent auf 9,79 USD) und MicroStrategy (-6,34 Prozent auf 1 417,00 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 9 554 748 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,913 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

