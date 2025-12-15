Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 im Fokus
|
15.12.2025 09:29:05
Gewinne in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne
Am Montag klettert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,38 Prozent auf 8 099,12 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,450 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,229 Prozent fester bei 8 087,07 Punkten in den Handel, nach 8 068,62 Punkten am Vortag.
Bei 8 086,07 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 105,80 Punkten den höchsten Stand markierte.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 170,09 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, wurde der CAC 40 mit 7 896,93 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wurde der CAC 40 auf 7 409,57 Punkte taxiert.
Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 9,54 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. 6 763,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 7 134 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 308,270 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,76 zu Buche schlagen. Carrefour lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,34 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten
|
09:29
|Gewinne in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
12.12.25