Gewinne in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne

Aktuell geht es für den CAC 40 erneut nach oben.

Am Montag klettert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,38 Prozent auf 8 099,12 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,450 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,229 Prozent fester bei 8 087,07 Punkten in den Handel, nach 8 068,62 Punkten am Vortag.

Bei 8 086,07 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 105,80 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 170,09 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, wurde der CAC 40 mit 7 896,93 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wurde der CAC 40 auf 7 409,57 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 9,54 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. 6 763,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 7 134 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 308,270 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,76 zu Buche schlagen. Carrefour lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,34 Prozent.

Redaktion finanzen.at